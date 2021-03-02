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В списке пострадавших 94 человека. Сильнейший снегопад обрушился на Южную Корею

02 марта 2021 09:18
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Новости Южной Кореи. Снегопад стал причиной масштабного транспортного коллапса в Южной Корее, сообщили в программе «Новости» 24 часа на СТВ.

В списке пострадавших 94 человека. Сильнейший снегопад обрушился на Южную Корею-1

В снежной ловушке на скоростном шоссе оказались около 700 автолюбителей. Спасатели раздают водителям одеяла и воду. В расчистке дорог задействованы более 150 военных и десятки единиц спецтехники.

Непогода спровоцировала многочисленные ДТП в регионе. На трассе Сеул – Янъян произошло более 50 аварий. В списке пострадавших 94 человека, есть первая жертва.

В списке пострадавших 94 человека. Сильнейший снегопад обрушился на Южную Корею-4

Синоптики дают неутешительные прогнозы: снегопад продолжится. Выпадет еще как минимум 10 сантиметров осадков. Жителей предупреждают о возможных перебоях в движении поездов. Некоторые участки дорог закрыты.

# Снегопады # Фотофакт

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