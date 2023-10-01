В Словакии на парламентских выборах победила партия «Курс – новая демократия»

Следом идет «Прогрессивная Словакия», у нее чуть более 16 %, социал-демократическая партия «Голос» с примерно 15 % и коалиция ОЛАНО – у нее около 9 %. Отметим, Запад неоднократно выступал с критикой в сторону экс-премьера Словакии и его партии за пророссийские взгляды. В первую очередь Фицо выступает против продолжения поставок вооружений Украине. При этом в самой Словакии двум ведущим политическим силам в любом случае придется искать союзников, чтобы создать правящую коалицию.