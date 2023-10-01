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В Словакии на парламентских выборах победила партия «Курс – новая демократия»

01 октября 2023 07:48
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Новости Словакии. В Словакии завершилось голосование на внеочередных парламентских выборах. Победу одержала партия «Курс – новая демократия» экс-премьера Роберта Фицо. Ей удалось набрать почти 24 % голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Словакии на парламентских выборах победила партия «Курс – новая демократия»-1

Следом идет «Прогрессивная Словакия», у нее чуть более 16 %, социал-демократическая партия «Голос» с примерно 15 % и коалиция ОЛАНО – у нее около 9 %. Отметим, Запад неоднократно выступал с критикой в сторону экс-премьера Словакии и его партии за пророссийские взгляды. В первую очередь Фицо выступает против продолжения поставок вооружений Украине. При этом в самой Словакии двум ведущим политическим силам в любом случае придется искать союзников, чтобы создать правящую коалицию. 

# Выборы # Новости Словакии # Фотофакт

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