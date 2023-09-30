Польская партия «Право и справедливость» ввела запрет на воскресную торговлю

В данном случае речь идет о запрете на воскресную торговлю. В этот день по распоряжению властей в стране закрыты все крупные магазины. В правительстве решили, что в воскресенье люди должны ходить в церкви, а затем заниматься семьей. При этом более половины граждан страны считает это анахронизмом и грубым нарушением своих прав и свобод. Данная мера негативно сказывается и на экономике. Торговые центры вместо того, чтобы зарабатывать, что важно при высокой инфляции, несут огромные убытки. Не говоря уже о небольших магазинах. Они и так переживают не лучшие времена, теперь их и вовсе вынуждают закрываться. Все это, как пишут СМИ, вряд ли заставит поляков проголосовать за то, чтобы партия «Право и справедливость» правила еще один срок.