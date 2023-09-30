Экономика Германии серьёзна больна – стране пророчат дальнейшую рецессию

По его словам, к этому тяжелому состоянию привели высокие и непредсказуемые затраты на электроэнергию, отставание в цифровизации, устаревшие железнодорожные сети, нехватка квалифицированной рабочей силы и чрезмерная бюрократия. По итогам 2023 года Германию ожидает рецессия. И многие прогнозируют дальнейшее падение немецкой экономики, в том числе Центробанк ФРГ, руководство ЕС и Международный валютный фонд. И чтобы их прогнозы не сбылись, властям необходимо срочно принять контрмеры.