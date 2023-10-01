Штатдаун в США приостановлен, на 45 дней утверждён временный проект финансирования правительства

Новости США, Шатдаун в США остановлен. Но лишь на 45 дней. Именно столько будет действовать временный проект финансирования правительства, который был предложен Республиканской партией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом в бюджет не входит помощь Украине, которую ранее просил Джо Байден. Но, по мнению экспертов, это меньшее, что должно волновать американского президента. Ведь временный бюджет всего лишь отсрочил неизбежное. И даже если правительству все-таки удастся решить проблему, США все равно придется восстанавливать репутацию мирового лидера.