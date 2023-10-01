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Штатдаун в США приостановлен, на 45 дней утверждён временный проект финансирования правительства

01 октября 2023 07:39
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Новости США, Шатдаун в США остановлен. Но лишь на 45 дней. Именно столько будет действовать временный проект финансирования правительства, который был предложен Республиканской партией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штатдаун в США приостановлен, на 45 дней утверждён временный проект финансирования правительства-1

При этом в бюджет не входит помощь Украине, которую ранее просил Джо Байден. Но, по мнению экспертов, это меньшее, что должно волновать американского президента. Ведь временный бюджет всего лишь отсрочил неизбежное. И даже если правительству все-таки удастся решить проблему, США все равно придется восстанавливать репутацию мирового лидера.

# США # Новости США # Фотофакт

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