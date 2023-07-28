В Польше резко упал уровень рождаемости

Новости Польши. Антирекорд по рождаемости установила Польша. Там за год на свет появилось меньше 300 тысяч детей. Это даже меньше, чем предсказывали специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Антирекорд по рождаемости установила Польша. Там за год на свет появилось меньше 300 тысяч детей. Это даже меньше, чем предсказывали специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причина такой ситуации в стране – отсутствие стабильности на всех уровнях. Последние данные доказывают, что местные власти сильно завысили демографические прогнозы. Следовать им Польша не успевает. Но это лишь следствие. Причины – экономические и социальные проблемы.