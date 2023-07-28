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В Польше резко упал уровень рождаемости

28 июля 2023 06:02
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Новости Польши. Антирекорд по рождаемости установила Польша. Там за год на свет появилось меньше 300 тысяч детей. Это даже меньше, чем предсказывали специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше резко упал уровень рождаемости-1

Причина такой ситуации в стране – отсутствие стабильности на всех уровнях. Последние данные доказывают, что местные власти сильно завысили демографические прогнозы. Следовать им Польша не успевает. Но это лишь следствие. Причины – экономические и социальные проблемы.

# Экономический кризис # Новости Польши # Фотофакт

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