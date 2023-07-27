Академия HIMARS появилась на территории Польши. О создание центра заявил министр обороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Академия HIMARS появилась на территории Польши. О создание центра заявил министр обороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отметил Мариуш Блащак, это позволит повысить уровень солдат и поставить их обучение на поток. Не без участия американских партнеров, добавил он. Академия также будет служить для сотрудничества со странами Балтии. А в целом обучение в ней будет доступно всем военным НАТО.