Академия HIMARS появилась на территории Польши

Как отметил Мариуш Блащак, это позволит повысить уровень солдат и поставить их обучение на поток. Не без участия американских партнеров, добавил он. Академия также будет служить для сотрудничества со странами Балтии. А в целом обучение в ней будет доступно всем военным НАТО.