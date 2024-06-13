В Сиэтле вооружённая женщина пыталась проникнуть в здание ФБР

В американском Сиэтле случилось происшествие, которое заставило изрядно понервничать все экстренные службы и привести в полную готовность подразделения полиции и даже армии. Там вооруженная женщина пыталась проникнуть в здание местного отделения ФБР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она вошла в холл, но была остановлена службой безопасности. Тогда она достала пистолет и приставила его к своей груди. При этом никаких требований женщина не выдвигала. Весь район возле штаб-квартиры был экстренно оцеплен, на место ЧП прибыли службы скорой помощи и полицейский спецназ. Специальная группа переговорщиков около часа пыталась убедить женщину убрать оружие. В конце концов она согласилась сдаться. Пока ФБР не предъявило ей никаких обвинений. Мотив поступка также остается неизвестным.

Отметим, что это далеко не первый подобный инцидент. Два года назад в Цинциннати вооруженный винтовкой мужчина пытался взять штурмом штаб-квартиру Федерального бюро расследований, но был ликвидирован в перестрелке. А в апреле 2024 года неизвестный на автомобиле протаранил ворота офиса ФБР в Атланте.