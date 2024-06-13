Антонов заявил, что Россия готова ответить на навязанную США конфронтацию

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что РФ готова отвечать на конфронтацию, которую навязывают США. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что новые санкции, введенные Соединенными Штатами, касаются разных сфер и включают в свой состав запрет на оказание IT-услуг в России, а также угрозу введения санкций против зарубежных банков за проведение операций с финансовыми структурами РФ.

После ввода санкций Мосбиржа остановила торги по доллару и евро.

Несмотря на усиление давления санкций с началом российской военной специальной операции в Украине, Россия справляется с ним, в то же время на Западе высказываются мнения о неэффективности этих ограничений.