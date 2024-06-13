В Эквадоре прошли массовые антиправительственные протесты

В Эквадоре прошли массовые антиправительственные выступления. Десятки тысяч людей обвиняют власти в повышении стоимости жизни и доведении страны до бедности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной социального взрыва послужило сообщение об очередном повышении цен почти на все продукты, товары и топливо. Для многих жителей, которые и так находятся на грани бедности, это означает, что они могут лишиться последних средств к существованию. Эквадор является вторым по бедности в Латинской Америке. 15 % населения зарабатывает меньше доллара в день.