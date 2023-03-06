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В Швеции выросло число заявлений на банкротство

06 марта 2023 07:07
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Новости Швеции. В Швеции зафиксировано самое большое количество банкротств за десять лет. Об этом рассказали местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Швеции выросло число заявлений на банкротство-1

Только в феврале количество разорившихся предприятий выросло на 20 % по сравнению с предыдущим годом. Причем большинство заявлений подаются в мегаполисах. На это повлияла сначала пандемия, а затем безудержная инфляция и ухудшение экономической ситуации. На таком фоне компании в Швеции оказались в затруднительном положении. И как считают эксперты, в будущем ситуация может только ухудшиться.

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# Экономический кризис # Новости Швеции # Фотофакт

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