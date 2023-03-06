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Латвия столкнулась с дефицитом дошкольных педагогов

06 марта 2023 06:17
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Новости Латвии. Детские сады есть, а работать некому. Латвия столкнулась с дефицитом дошкольных педагогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия столкнулась с дефицитом дошкольных педагогов-1

Только за последние месяцы в стране закрыли десятки групп. В среднем на один садик, где должны заниматься около сотни детей, не хватает десять учителей. Дополнительную нагрузку буквально взваливают на тех, кто еще согласен работать. Но и эти педагоги долго не выдерживают в таком ритме работы. В результате проблема лишь усугубляется. Причем, как сообщила представитель Департамента образования, культуры и спорта рижской думы, нехватка педагогов особенно сильно ощущается в столичных детских садах. В то время как в очереди сейчас более 800 детей.

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# Кризис в ЕС # Фотофакт

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