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Рекордный уровень крайней нищеты зафиксировали в Британии

28 января 2026 16:58
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Великобритания стоит перед лицом социального кризиса, где каждый пятый житель оказался за чертой бедности. Согласно данным социсследования, около 7 миллионов человек балансируют на грани выживания, отказывая себе в базовых нуждах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 миллиона граждан погрузились в крайнюю нищету, что является рекордом за три десятилетия. Эти люди вынуждены пропускать приемы пищи, набирать долги и мерзнуть в собственных домах, что закономерно ведет к росту отчаянной преступности. 

При этом Лондон готовится не столько лечить симптомы всеобщего обнищания, сколько эффективнее контролировать его маргинальные последствия. Великобритания объявила о создании Национальной полицейской службы, что станет крупнейшей полицейской реформой в стране за последние 200 лет. Проект оценивается в 140 миллионов фунтов. Парадоксально, но параллельно с этим амбициозным усилением госаппарата часть системы соцобеспечения будет урезана для экономии средств.

# Экономический кризис

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