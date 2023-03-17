В Швеции рекордно подорожали продукты

Новости Швеции. В Швеции, которая входит в топ-10 лучших стран по качеству жизни, зафиксирован рекордный рост цен на продукты. Местные СМИ сообщают, что так плохо шведам не жилось уже несколько десятков лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последний год продовольствие подорожало на 21 %. Стоимость продуктов так называемой «социальной корзины» – молока, яиц, мяса – и вовсе взлетела более чем на 30 %. Все мыслимые и немыслимые рекорды бьют цены на овощи. Они выросли в среднем на 60 %. Как сообщило шведское статуправление, это самый высокий показатель за 70 лет. Сейчас единственный шанс для людей купить все необходимое – акции и распродажи. От более дорогих фермерских продуктов, которые всегда пользовались большим спросом, шведы вынуждены отказываться. Многие и вовсе теперь отправляются за покупками в специальные продуктовые магазины с более низкими ценами, которыми управляют благотворительные организации.