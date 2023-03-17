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Словакия передаст Украине 13 своих истребителей

17 марта 2023 19:28
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Запад продолжает накачивать Украину оружием. 17 марта Словакия решила передать свои истребители Украине. Это решение было единогласно принято на внеочередном заседании правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Словакия передаст Украине 13 своих истребителей-1

Таким образом, уже в ближайшее время Киев безвозмездно получит 13 самолетов МиГ-29. При этом только 10 из них в рабочем состоянии. Остальные сняты с вооружения, их отправят в качестве доноров запчастей.  

Говоря о том, что это жест доброй воли и за него страна ничего не получит, Братислава, мягко говоря, лукавит. За передаваемые Киеву истребители союзники по НАТО выплатят Словакии компенсацию в размере 900 миллионов евро. За эти деньги страна планирует купить американские самолеты F-16.  

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# Международная политика # Фотофакт

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