Словакия передаст Украине 13 своих истребителей

Запад продолжает накачивать Украину оружием. 17 марта Словакия решила передать свои истребители Украине. Это решение было единогласно принято на внеочередном заседании правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, уже в ближайшее время Киев безвозмездно получит 13 самолетов МиГ-29. При этом только 10 из них в рабочем состоянии. Остальные сняты с вооружения, их отправят в качестве доноров запчастей.

Говоря о том, что это жест доброй воли и за него страна ничего не получит, Братислава, мягко говоря, лукавит. За передаваемые Киеву истребители союзники по НАТО выплатят Словакии компенсацию в размере 900 миллионов евро. За эти деньги страна планирует купить американские самолеты F-16.