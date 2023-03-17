Прямой эфир

Эрдоган: Турция начнет процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО

17 марта 2023 14:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Турция приняла решение начать ратификацию по принятию Финляндии в Альянс. Об этом заявил турецкий лидер, пишет РИА Новости.

Эрдоган: Турция начнет процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО-1

Эрдоган сообщил, что Турция увидела решительные шаги Финляндии по части выполнения обязательств, взятых перед Анкорой для присоединения к НАТО. Решено начать процесс рацификации. Что касается членства Швеции в Альянсе, итог будет зависеть от тех шагов, которые предпримет Стокгольм, сказал президент Турции. 

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган

Другие новости рубрики

Все новости
Польские СМИ: Варшава потратила 6 млрд долларов на неудавшийся госпереворот в Беларуси
17 марта 2023 14:27

Польские СМИ: Варшава потратила 6 млрд долларов на неудавшийся госпереворот в Беларуси

Польша разместит системы HIMARS у границ с Калининградской областью РФ
17 марта 2023 13:55

Польша разместит системы HIMARS у границ с Калининградской областью РФ

В Кремле назвали передачу Варшавой истребителей МиГ-29 утилизацией техники
17 марта 2023 12:07

В Кремле назвали передачу Варшавой истребителей МиГ-29 утилизацией техники