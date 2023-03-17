Эрдоган: Турция начнет процесс ратификации по принятию Финляндии в НАТО

Турция приняла решение начать ратификацию по принятию Финляндии в Альянс. Об этом заявил турецкий лидер, пишет РИА Новости.

Эрдоган сообщил, что Турция увидела решительные шаги Финляндии по части выполнения обязательств, взятых перед Анкорой для присоединения к НАТО. Решено начать процесс рацификации. Что касается членства Швеции в Альянсе, итог будет зависеть от тех шагов, которые предпримет Стокгольм, сказал президент Турции.