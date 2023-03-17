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Польские СМИ: Варшава потратила 6 млрд долларов на неудавшийся госпереворот в Беларуси

17 марта 2023 14:27
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Варшава потратила шесть миллиардов долларов на попытку госпереворота в Беларуси. Такая информация появилась в польских СМИ. Назвать точную сумму невозможно: финансирование оппозиционно настроенных активистов велось через различные фонды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские СМИ: Варшава потратила 6 млрд долларов на неудавшийся госпереворот в Беларуси-1

Но, например, насытить белорусские медиа польской пропагандой стоило правительству 50 миллионов злотых. Отметим, Варшава годами спонсирует белорусских радикалов. В стране на деньги простых поляков живут и работают самопровозглашенные лидеры белорусской оппозиции, пока военные инструкторы Польши тренируют националистов. На этом основании в местной прессе уже назвали события августа 2020-го польской революцией несбывшихся надежд.

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# Беларусь-Польша # Фотофакт

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