Польские СМИ: Варшава потратила 6 млрд долларов на неудавшийся госпереворот в Беларуси

Варшава потратила шесть миллиардов долларов на попытку госпереворота в Беларуси. Такая информация появилась в польских СМИ. Назвать точную сумму невозможно: финансирование оппозиционно настроенных активистов велось через различные фонды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но, например, насытить белорусские медиа польской пропагандой стоило правительству 50 миллионов злотых. Отметим, Варшава годами спонсирует белорусских радикалов. В стране на деньги простых поляков живут и работают самопровозглашенные лидеры белорусской оппозиции, пока военные инструкторы Польши тренируют националистов. На этом основании в местной прессе уже назвали события августа 2020-го польской революцией несбывшихся надежд.