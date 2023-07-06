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В Шотландии демонстранты едва не сорвали церемонию по случаю коронации Карла III

06 июля 2023 06:38
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Новости Великобритании. Демонстранты едва не сорвали церемонию по случаю коронации Карла III в Шотландии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Шотландии демонстранты едва не сорвали церемонию по случаю коронации Карла III-1

Мероприятие должно было подчеркнуть незыблемость британских традиций. На деле традицией оказались митинги антимонархистов. Они сопровождали и саму коронацию в мае, и нынешний – первый с того момента – визит Карла III в Шотландию. «Не мой король» – написано на плакатах. Монархия в Шотландии менее популярна, чем в других регионах Великобритании.

# Акции протеста # Новости Великобритании # Фотофакт

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