Зеленский заявил, что просил Запад начать контрнаступление раньше

Украинский лидер Владимир Зеленский хотел начать контрнаступательную операцию ВСУ раньше. Он заявлял такой вариант представителям европейских стран и Штатам, а также предпринимал меры, чтобы со стороны союзников Киеву для этого было передано необходимое вооружение. Об этом президент Украины сказал в интервью CNN, пишет РИА Новости.

Зеленский выделил США как лидера в оказываемой поддержке Украине, выразил благодарность, но отметил, что если бы контрнаступление стартовало раньше, то ВСУ продвигались бы гораздо быстрее. По его словам, он говорил европейским лидерам о необходимости стартовать и ждал от союзников оружие и боеприпасы.

Отсутствие прорыва в наступательной операции президент Украины объяснил сложностями на поле боя. Зеленский снова призвал Америку передать Украине истребители F-16, но обратил внимание, что при их наличии преимущества над Россией в небе не будет, а речь идет хотя бы о равенстве.

Контрнаступательная операция ВСУ началась 4 июня сразу на нескольких направлениях. В Москве отмечают, что за это время Украина успеха не показала, а украинская армия понесла серьезные потери. 3 июля глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу проинформировал, что за месяц наступательных действий ВС Украины лишились 18 самолетов и вертолетов, 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard.

