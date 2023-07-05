Во Франции из-за погромов призвали снизить возраст уголовной ответственности

Новости Франции. В Париже призвали снизить возраст уголовной ответственности с 18 до 16 лет на фоне массовых беспорядков в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С инициативой выступил председатель совета французского столичного региона. Ранее сообщалось, что около 30 % задержанных в ходе протестов – несовершеннолетние. Также правительство рассматривает вариант привлечения родителей юных демонстрантов к ответственности. Если предложение будет принято властями, их родителям грозит лишение семейных пособий и социального жилья. Напомним, протесты во Франции начались после убийства полицейским 17-летнего подростка, который отказался предоставить документы для проверки. В результате погромов более 3 тысяч человек задержаны.