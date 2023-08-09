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Зеленский провёл специальное совещание в связи с медленным контрнаступлением ВСУ

09 августа 2023 13:57
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Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, где была поднята тема контрнаступления Вооруженных сил Украины, пишет РИА Новости со ссылкой не Telegram-канал Зеленского.

Верховный главнокомандующий ВС Украины сообщает, что собрание проходило в формате, подразумевающем фокусировку на основной теме - контрнаступление, где присутствовал узкий круг доверенных людей. На спецсовещании обсуждались шаги наступления, была проанализирована текущая ситуация, поднимался вопрос обеспечения украинских военных.

Также в ходе совещания были заслушаны доклады главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками ВС Украины Александра Сырского, командующего  группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского, начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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