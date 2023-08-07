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На Аляске жилой дом рухнул в реку

07 августа 2023 08:53
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Новости США. Дом рухнул в реку Менденхолл в столице Аляски. Происходящее попало в поле зрения дрона. Город Джуно затопило после прорыва ледниковой плотины. Со временем дамбы становятся все тоньше. И вода вытекает через образовавшиеся трещины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Аляске жилой дом рухнул в реку-1

Глобально причиной таких наводнений является изменение климата. В результате наводнения по меньшей мере два здания полностью ушли под воду. А соседние находятся в зоне риска, их жители эвакуированы. Уровень воды Менденхолла на метр превысила предыдущий рекорд 2016 года. Власти объявили эвакуацию. Пока покинуть свои дома пришлось жителям только одной улицы.

# ЧП # Новости США # Фотофакт

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