На Аляске жилой дом рухнул в реку

Новости США. Дом рухнул в реку Менденхолл в столице Аляски. Происходящее попало в поле зрения дрона. Город Джуно затопило после прорыва ледниковой плотины. Со временем дамбы становятся все тоньше. И вода вытекает через образовавшиеся трещины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глобально причиной таких наводнений является изменение климата. В результате наводнения по меньшей мере два здания полностью ушли под воду. А соседние находятся в зоне риска, их жители эвакуированы. Уровень воды Менденхолла на метр превысила предыдущий рекорд 2016 года. Власти объявили эвакуацию. Пока покинуть свои дома пришлось жителям только одной улицы.