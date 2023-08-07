WP: США сократила экспорт из Китая почти на 25%

По данным Бюро переписи населения США, импорт Штатов из Китая с января по май 2023 года уменьшился на 24% в сравнении с показателем прошлого года, пишет РИА Новости, со ссылкой на Washington Post.

Однако высокопоставленный представитель министерства финансов Америки сообщил, что общий объем импортных поставок из КНР по-прежнему велик. Главным торговым партнером США в этом году стала Мексика, существенные позиции также заняли Вьетнам и Таиланд.

Ряд предприятий пытается сократить свою степень зависимости от услуг китайских поставщиков. Хотя публичные высказывания о стремлении к урегулированию взаимоотношений с Пекином звучат, степень накапливающихся контрастов в экономике и финансовой сфере по-прежнему высока.