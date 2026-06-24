В Румынии провалилось голосование по утверждению нового главы правительства. Кандидат, предложенный президентом, не получил вотума доверия парламента, что продлевает политическую неопределенность и создает риски для доступа страны к европейскому финансированию и ее кредитных рейтингов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь президент должен выдвинуть нового претендента. По закону у него будет 10 дней, чтобы сформировать кабинет и снова вынести его на голосование. Если два кандидата подряд не получат поддержки в течение 60 дней, парламент может быть распущен.

Следующие парламентские выборы в Румынии состоятся не раньше 2028 года, а досрочные выборы в Европейском союзе никогда не проводились. Предыдущая правительственная коалиция распалась в мае после вотума недоверия. На фоне расколотого парламента депутаты разных фракций допускают, что стране может понадобиться временное правительство или правительство меньшинства, пока политические силы не договорятся о новой конфигурации.