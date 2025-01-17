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В Румынии могут объявить импичмент президенту

17 января 2025 08:15
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В Румынии могут объявить импичмент президенту. В парламенте собрали достаточное количество подписей для того, чтобы вынести вопрос на обсуждение, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Румынии могут объявить импичмент президенту-2

Клаус Йоханнис нарушает Конституцию, оставаясь на посту более двух пятилетних сроков. Так считают оппозиционные партии, которые сообща инициировали процедуру импичмента. Но не факт, что ее смогут довести до конца. Чтобы отстранить президента от должности, потребуется 234 голоса депутатов. Столько сторонников у коалиции нет. Но, возможно, это только пока. Если все же удастся заручиться поддержкой необходимого числа чиновников, полномочия главы государства перейдут к спикеру сената.

# Новости Румынии # Клаус Йоханнис # Международная политика

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