Польша собирается взять займ в размере 44 млрд евро для военной промышленности

Саботируя любые попытки мирного урегулирования украинского конфликта, Запад активно наращивает свой военный потенциал. И одним из ярких примеров такой стратегии является Польша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Саботируя любые попытки мирного урегулирования украинского конфликта, Запад активно наращивает свой военный потенциал. И одним из ярких примеров такой стратегии является Польша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Варшава окончательно закрепляет курс на форсированную милитаризацию, который уже давно стал ее внешнеполитическим стержнем. Накануне страна направила в Брюссель заявку на кредит в размере 44 миллиардов евро из фонда поддержки оборонных систем Европейского союза. Это почти треть всех средств, которые ЕС в принципе готов выделить на военные инициативы государств-участников.
Ожидается, что первые транши поступят уже в марте. По сути, это льготные кредиты на закупку вооружений. Однако у Варшавы куда более дальний расчет: 89 % полученных средств планируется направить не на импорт, а в собственный оборонно-промышленный комплекс. Ставка на превращение страны из потребителя в одного из ключевых производителей и поставщиков вооружений в регионе.
На конвейер поставят все: от танков и ракет до систем кибербезопасности и объектов военной инфраструктуры. Ранее стало известно, что заявку на кредит Варшава подала с опережением сроков, рассчитывая получить максимально возможное финансирование.
К этому примеру присматриваются страны Балтии, а также Германия. Однако таких объемов дотаций, какие планирует получить Польша, им не видать. В итоге карта европейской оборонной промышленности меняется прямо на глазах – и чем плотнее она будет заполняться новыми военными заводами, тем больше вызовов перед самой идеей общеевропейской безопасности.