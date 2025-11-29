Польша собирается взять займ в размере 44 млрд евро для военной промышленности

Варшава окончательно закрепляет курс на форсированную милитаризацию, который уже давно стал ее внешнеполитическим стержнем. Накануне страна направила в Брюссель заявку на кредит в размере 44 миллиардов евро из фонда поддержки оборонных систем Европейского союза. Это почти треть всех средств, которые ЕС в принципе готов выделить на военные инициативы государств-участников.

Ожидается, что первые транши поступят уже в марте. По сути, это льготные кредиты на закупку вооружений. Однако у Варшавы куда более дальний расчет: 89 % полученных средств планируется направить не на импорт, а в собственный оборонно-промышленный комплекс. Ставка на превращение страны из потребителя в одного из ключевых производителей и поставщиков вооружений в регионе.