В Сейме считают, что глава литовского МИД занят не внешней политикой, а ведением соцсетей

Так, в Сейме уже откровенно раздражены поведением министра иностранных дел, который, по мнению критиков, ведет себя как международный блогер. Есть и твиты, и интервью, а вот реальной дипломатии, как утверждает оппозиция, практически нет. Днем ранее глава консерваторов резко раскритиковал министра и вновь намекнул ему на дверь.

В Литве политика все больше превращается в реалити-шоу с хештегами, обвинениями и громкими геополитическими заявлениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лауринас Кащюнас, председатель партии консерваторов (Литва):

Хватит играть в Twitter-дипломатию. Мы не видим, работаете ли вы вообще. Польша уже открыла пункты и ждет, когда подует ветер из Вашингтона. Латвия и Эстония играют в автономию. А мы рискуем остаться одни. Я хочу, чтобы МИД занялся реальной работой.

Министр иностранных дел попытался оправдаться, заявив, что у Литвы есть поддержка. Вторит ему и премьер Ругинене. Но их слова в Сейме уже не вызывают доверия. Депутаты все чаще задаются вопросом, который висел в воздухе последние месяцы: а поддерживает ли коалиция своих министров? Либералы отмечают, что внутри правительства нет единой позиции по Беларуси.

Пограничный кризис, который Литва называла «ответом на гибридные атаки», теперь сам стал гибридной проблемой страны. Кабмин мечется между запретами и санкциями, не находя решения. Некоторые партии предлагают более простой путь – прямые переговоры с Минском. То, что в остальном мире считается обычной дипломатией, в Литве почему-то воспринимается как измена Западу.