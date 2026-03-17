Большинство жителей Латвии ощутили рост цен на топливо

Последствия ближневосточного конфликта уже ощутили и жители Латвии. Все дело в росте цен на топливо. Об этом свидетельствуют данные опроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такую позицию высказали почти 80 % респондентов. Не почувствовали увеличения трат на топливо лишь 15 %. Ситуация с подорожанием бензина и дизеля в стране перерастает в серьезную проблему.

В латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков заявили, что это повлияет на цену билетов. А если правительство не предпримет необходимые меры, общественный транспорт вовсе не выйдет на линию. По информации СМИ, с начала конфликта на Ближнем Востоке средняя цена дизельного топлива на АЗС Латвии выросла на 25 %, а бензина – на 10.