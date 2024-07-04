В результате давки в Индии из-за скопления людей погиб 121 человек

В результате давки на религиозном собрании в штате Уттар-Прадеш погиб 121 человек, еще 28 получили ранения. Об этом пишет ТАСС.



На мероприятии, где собрались примерно 50 тысяч человек, случилась давка, чтобы встретиться с религиозным проповедником Бхоле Бабой. Когда проповедник уходил, люди ринулись за ним, чтобы прикоснуться к его ногам в качестве знака почтения, вызвав хаотичную ситуацию, в результате чего многие люди упали на землю.

Охранники заблокировали выход, после чего машина Бхоле Бабы уехала, в итоге люди были раздавлены толпой. Против организаторов мероприятия полиция возбудила дело и ведет поиски исчезнувшего после инцидента проповедника.

Главный правитель штата Уттар-Прадеш приказал провести тщательное расследование, чтобы установить, был ли это действительно несчастный случай или заговор. Премьер-министр Индии Нарендра Моди принес соболезнования пострадавшим семьям и объявил о выплате денежной компенсации.