В Великобритании стартовали парламентские выборы

На всеобщих парламентских выборах в Великобритании к власти могут прийти представители оппозиционной Лейбористской партии впервые за 14 лет. Участки для голосования начали работу утром и будут работать до ночи. Об этом пишет РИА Новости.

Жители Великобритании должны будут избрать 650 депутатов. Та партия, которая завоюет большинство мест в парламенте, и ее руководитель станет премьер-министром. После окончания голосования станут доступны первые результаты экзит-поллов и продолжится подсчет голосов.

По предварительным данным, правящая Консервативная партия будет сильно отставать от лейбористов и может потерпеть сокрушительное поражение. Лейбористам пророчат одну из самых крупных побед за всю историю парламента – 470 мест. После объявления итогов лидер партии должен будет отправиться на прием к королю, чтобы быть утвержденным в должности премьер-министра.