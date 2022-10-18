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В пригороде Парижа протестующие школьники сожгли автомобили

18 октября 2022 08:53
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Новости Франции. Десятки тысяч протестующих вышли на улицы французской столицы. Люди недовольны ростом стоимости жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пригороде Парижа протестующие школьники сожгли автомобили-1

Поводом для демонстрации стала забастовка на крупном нефтеперерабатывающем заводе, в результате которого Франция столкнулась с дефицитом топлива. Теперь жители ждут помощи от правительства. Только там пока, кроме увеличения числа полицейских, не спешат что-либо предпринимать. А люди требуют заморозить цены на газ и электричество и увеличить размер соцпособий.

В пригороде Парижа протестующие школьники сожгли автомобили-4

Кроме того, возмущает французов и сфера образования: не хватает специалистов и, конечно, выделяемых средств. Так, в пригороде Парижа протестующие школьники сожгли автомобили, после чего их задержала полиция.

# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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