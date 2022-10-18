В пригороде Парижа протестующие школьники сожгли автомобили

Поводом для демонстрации стала забастовка на крупном нефтеперерабатывающем заводе, в результате которого Франция столкнулась с дефицитом топлива. Теперь жители ждут помощи от правительства. Только там пока, кроме увеличения числа полицейских, не спешат что-либо предпринимать. А люди требуют заморозить цены на газ и электричество и увеличить размер соцпособий.