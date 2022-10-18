Прямой эфир

Венгрия отказалась участвовать в подготовке украинских военных

18 октября 2022 06:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Венгрия отказалась участвовать в подготовке украинских военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В МИДе страны заявили, что не поддерживают инициативу Европы.

Венгрия отказалась участвовать в подготовке украинских военных-1

Как подчеркнули в ведомстве, Венгрия – единственная страна Евросоюза, которая приняла такое решение. Подобные шаги со стороны ЕС приведут только к эскалации, считают в Будапеште, а потому страна выступает за мирное урегулирование конфликта путем переговоров.

Напомним, накануне по просьбе Украины страны ЕС утвердили создание специальной тренировочной миссии, в ходе которой будут обучать украинских военных на территории Европы.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мощнейший в истории США: ураган «Иэн» нанес ущерб в 75 млрд долларов
17 октября 2022 18:35

Мощнейший в истории США: ураган «Иэн» нанес ущерб в 75 млрд долларов

Caritas: около 2 миллионов итальянских семей живут в абсолютной нищете
17 октября 2022 18:35

Caritas: около 2 миллионов итальянских семей живут в абсолютной нищете

В Литве зафиксировано рекордно низкое потребление электроэнергии
17 октября 2022 18:32

В Литве зафиксировано рекордно низкое потребление электроэнергии