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В Прибалтике энергетический кризис. Стоимость коммунальных услуг увеличилась на 200%

14 декабря 2021 11:44
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В Литве, Латвии и Эстонии наступает энергетический кризис. Об этом пишет аналитический портал RuBaltic, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этих странах рекордно выросли цены на отопление. Например, в Эстонии из-за этого остановил свою работу один из крупнейших заводов в стране по производству осиновой древесной массы.  

В Прибалтике энергетический кризис. Стоимость коммунальных услуг увеличилась на 200%-1

Кроме того, кризис затронул и обычных людей. Население просто не в состоянии оплачивать коммунальные услуги. Только в Литве стоимость увеличилась примерно на 200 % по сравнению с 2020 годом. В свою очередь, реакция правительства не заставила себя долго ждать. Премьер-министр Эстонии предложила людям платить за электричество в рассрочку. Главное продержаться до лета. Ведь по словам политика, в теплый период будет проще.  

# Экономический кризис # Кая Каллас # Фотофакт

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