В Прибалтике энергетический кризис. Стоимость коммунальных услуг увеличилась на 200%

В Литве, Латвии и Эстонии наступает энергетический кризис. Об этом пишет аналитический портал RuBaltic, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этих странах рекордно выросли цены на отопление. Например, в Эстонии из-за этого остановил свою работу один из крупнейших заводов в стране по производству осиновой древесной массы.

Кроме того, кризис затронул и обычных людей. Население просто не в состоянии оплачивать коммунальные услуги. Только в Литве стоимость увеличилась примерно на 200 % по сравнению с 2020 годом. В свою очередь, реакция правительства не заставила себя долго ждать. Премьер-министр Эстонии предложила людям платить за электричество в рассрочку. Главное продержаться до лета. Ведь по словам политика, в теплый период будет проще.