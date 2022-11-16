В преддверии Рождества цены в Польше стали расти ещё стремительнее

Новости Польши. Рождество под угрозой для жителей Польши. В преддверии праздника цены в стране растут еще стремительнее, что вводит поляков в состояние паники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, стоимость традиционного «рождественского» карпа уже увеличилась на 30 % по сравнению с 2021 годом. Но это еще не предел, считают эксперты, и прогнозируют подорожание традиционных продуктов новогоднего стола: мяса и рыбы. Специалисты считают, что цены на них могут увеличиться еще на 20 %.