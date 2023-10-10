В поведении Зеленского произошли изменения после начала войны в Израиле

Украинский лидер Владимир Зеленский опасается потерять западную военную поддержку в связи с конфликтом в Израиле. Об этом заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон, передает РИА Новости.

Он обратил внимание на изменения в стиле одежды Зеленского и утверждает, что это показывает его беспокойство.

«Теперь он во всем черном. Уже сам факт смены одежды говорит о том, что он волнуется, потому что понимает, что его ждет», – указал эксперт.

Также Джонсон высказал мнение, что теперь для западных союзников приоритетом будет военная помощь Израилю, и отметил, что заинтересованность зарубежных СМИ в ситуации в Киеве снижается.

7 октября на Израиль обрушился мощный ракетный удар из сектора Газа, а боевики ХАМАС проникли в приграничные районы страны на юге. Военное крыло ХАМАС и Армия обороны Израиля объявили о начале военных действий.