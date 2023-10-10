Focus: выборы в Баварии и Гессене стали катастрофой для Олафа Шольца

Прошедшие выборы в Баварии и Гессене стали провалом для коалиции Олафа Шольца, что требует радикального пересмотра политики. Об этом сообщает Focus, передает РИА Новости.

В результате поражения правительственных партий в Берлине изменилась политическая картина, указывает Focus. Народ разочарован расхождением между заверениями и делами правительства.

Издание отмечает, что если Шольц верит в свои слова, то он – «великий иллюзионист». Для дальнейшей работы коалиции необходима «перезагрузка». Однако доверительные отношения между партнерами исчерпаны.

На прошедших в двух землях выборах победили оппозиционные ХДС/ХСС, а СДПГ Шольца оказалась в проигрыше.