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Focus: выборы в Баварии и Гессене стали катастрофой для Олафа Шольца

10 октября 2023 08:27
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Прошедшие выборы в Баварии и Гессене стали провалом для коалиции Олафа Шольца, что требует радикального пересмотра политики. Об этом сообщает Focus, передает РИА Новости.

В результате поражения правительственных партий в Берлине изменилась политическая картина, указывает Focus. Народ разочарован расхождением между заверениями и делами правительства. 

Издание отмечает, что если Шольц верит в свои слова, то он – «великий иллюзионист». Для дальнейшей работы коалиции необходима «перезагрузка». Однако доверительные отношения между партнерами исчерпаны.

На прошедших в двух землях выборах победили оппозиционные ХДС/ХСС, а СДПГ Шольца оказалась в проигрыше.

# Международная политика # Олаф Шольц

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