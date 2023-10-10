NBC: США изучают возможность объединения военной помощи Украине и Израилю

Белый дом изучает возможность связать воедино помощь Израилю и Украине, с тем чтобы обе инициативы были одобрены конгрессом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на NBC.

Часть законодателей выступает против предоставления дополнительного финансирования Киеву, тогда как оказание помощи Израилю, скорее всего, не встретит столь сильного противодействия. Отмечается, что окончательное заключение по этому вопросу остается за конгрессом.

В администрации президента Америки Джо Байдена уверены, что оказание поддержки Украине не повлияет на варианты помощи Израилю. Однако, принимая во внимание предстоящие передачи оружия израильской стороне, США вскоре будут вынуждены пополнить запасы. Тем не менее у Тель-Авива и Киева различные системы ПВО, и поэтому они не будут претендовать на одно и то же оружие.