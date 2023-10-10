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ВОЗ предупреждает о появлении опасных штаммов гриппа

10 октября 2023 07:12
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Четыре новых штамма гриппа появятся в мире в конце года. Такой прогноз озвучили специалисты Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ предупреждает о появлении опасных штаммов гриппа-1

По данным экспертов, новые варианты вируса будут опаснее, чем ковид. Заболевание, по словам медиков, станет протекать тяжелее, а одним из распространенных осложнений окажется пневмония. Причем симптомы заражения новыми штаммами останутся теми же, что и при других простудных заболеваниях: высокая температура, общая интоксикация и слабость, воспаление горла и заложенность носа.

# Здоровье # Фотофакт

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