ВОЗ предупреждает о появлении опасных штаммов гриппа

Четыре новых штамма гриппа появятся в мире в конце года. Такой прогноз озвучили специалисты Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным экспертов, новые варианты вируса будут опаснее, чем ковид. Заболевание, по словам медиков, станет протекать тяжелее, а одним из распространенных осложнений окажется пневмония. Причем симптомы заражения новыми штаммами останутся теми же, что и при других простудных заболеваниях: высокая температура, общая интоксикация и слабость, воспаление горла и заложенность носа.