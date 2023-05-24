Новости Португалии. В Португалии возобновили поиски пропавшей 16 лет назад девочки. С запросом выступила Германия: ее гражданина подозревают в причастности к этому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британские, португальские и немецкие правоохранители до сих пор выясняют обстоятельства трагедии. Девочку видели в последний раз у водохранилища. Водолазы обыскивали этот район в 2008 году. Но после 14 месяцев безуспешных поисков дело закрыли. Вознаграждение за помощь в расследовании достигло нескольких миллионов долларов.