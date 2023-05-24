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Миллионы европейцев вынуждены работать по временным контрактам

24 мая 2023 06:30
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Европейцы жалуются на шаткость рынка труда. Миллионы человек работают по временным контрактам. Хотя они менее привлекательны для сотрудников, информирует Евростат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Миллионы европейцев вынуждены работать по временным контрактам-1

Самая высокая доля временных работников – примерно 40 % – в Португалии, Испании и Италии. Ранее граждане этих стран уже обращались с проблемой к правительству. Тогда власти пообещали «восстановить права трудящихся». Однако серьезных изменений не последовало. А сегодня в связи с нестабильной экономической ситуацией в Европе работодатели все чаще предлагают заключить временный договор на случай, если компания столкнется с необходимостью сокращения штата.  

# Кризис в ЕС # Фотофакт

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