ВОЗ предупреждает о новой смертельной пандемии

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил об угрозе новой смертоносной пандемии, которая страшнее коронавируса, пишет РИА Новости.

Сообщается, что речь идет о новом варианте патогена. Другой вариант коронавируса способен вызвать новые вспышки пандемии и стать более смертоносным. Руководитель ВОЗ призывает мировое сообщество готовиться к возможной угрозе, чтобы дать ей ответ.

Ранее Всемирная организация здравоохранения отменила чрезвычайную ситуацию в мире, которая была объявлена в 2020 году из-за коронавируса.