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ВОЗ предупреждает о новой смертельной пандемии

24 мая 2023 06:32
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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил об угрозе новой смертоносной пандемии, которая страшнее коронавируса, пишет РИА Новости. 

Сообщается, что речь идет о новом варианте патогена. Другой вариант коронавируса способен вызвать новые вспышки пандемии и стать более смертоносным. Руководитель ВОЗ призывает мировое сообщество готовиться к возможной угрозе, чтобы дать ей ответ. 

Ранее Всемирная организация здравоохранения отменила чрезвычайную ситуацию в мире, которая была объявлена в 2020 году из-за коронавируса. 

# Здоровье # Тедрос Гебрейесус

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