В Португалии умер самый старый пёс в мире

Боби, португальский пес, который установил рекорд Гиннеса по длительности жизни, умер в возрасте 31 года и 165 дней. Об этом пишет РИА Новости.

Он умер 21 октября дома в деревне Конкейруш, где он прожил всю свою жизнь вместе со своей семьей. Информация о его кончине была размещена в социальных сетях. Боби была признана самой долгоживущей собакой в феврале 2023 года, тогда ей было более 30 лет. Это подтверждено в португальской государственной базе данных домашних животных SIAC. Средний срок жизни собак его породы, Рафейру ду Алентежу, составляет от 12 до 14 лет.