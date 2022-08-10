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В польском Мальборге снесли памятник советским воинам

10 августа 2022 08:27
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Новости Польши. В Польше продолжается кампания по уничтожению исторической памяти. В городе Мальборг (на севере страны) был снесен памятник советским воинам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В польском Мальборге снесли памятник советским воинам-1

Он был установлен еще в 1945 году, но вдруг стал ненужным местным властям. Для того, чтобы иметь юридическое основание для акта вандализма, мемориал быстро исключили из реестра культурных памятников, так как он «не имеет никакой художественной и исторической ценности». За последние годы в Польше были уничтожены сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. В 2017 году президент Польши Анджей Дуда подписал закон о запрете пропаганды коммунизма, который разрешает сносить мемориалы советским воинам. В черном списке около 230 объектов. 

# Международная политика # Новости Польши # Фотофакт

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