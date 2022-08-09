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Израильские военные провели спецоперацию на Западном берегу Иордана

09 августа 2022 23:08
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Два палестинца убиты в ходе спецоперации, проведенной израильскими военными на Западном берегу Иордана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израильские военные провели спецоперацию на Западном берегу Иордана-1

Они окружили дом, где скрывался разыскиваемый Израилем боевик движения ФАТХ, и предложили ему сдаться. Но были встречены шквальным огнем. В ходе завязавшегося боя сам террорист и еще один боевик были убиты. 40 получили ранения. Эти события вызвали новую вспышку волнений. Похороны погибших палестинцев переросли в антиизраильские демонстрации и стычки с полицией.

# Международная политика # Фотофакт

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