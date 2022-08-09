Израильские военные провели спецоперацию на Западном берегу Иордана

Два палестинца убиты в ходе спецоперации, проведенной израильскими военными на Западном берегу Иордана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они окружили дом, где скрывался разыскиваемый Израилем боевик движения ФАТХ, и предложили ему сдаться. Но были встречены шквальным огнем. В ходе завязавшегося боя сам террорист и еще один боевик были убиты. 40 получили ранения. Эти события вызвали новую вспышку волнений. Похороны погибших палестинцев переросли в антиизраильские демонстрации и стычки с полицией.