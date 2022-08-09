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В Испании бастуют пилоты крупнейшего лоукоста

09 августа 2022 22:59
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Новости Испании. В Испании проходит забастовка сотрудников крупнейшего лоукоста Ryanair, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании бастуют пилоты крупнейшего лоукоста-1

Пилоты, бортпроводники и обслуживающий персонал требуют улучшения условий труда и пересмотра трудового договора. Переговоры с руководством ни к чему не привели. Тогда профсоюзы призвали работников авиакомпании к 24-часовым стачкам, которые будут проходить с понедельника по четверг. Это сообщение уже привело к хаосу в аэропортах. За один день было отменено более десятка рейсов, еще около 50 задержаны. И это в самый разгар отпусков.

# Забастовка # Фотофакт

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