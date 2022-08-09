Польша может остаться без молока

Ситуация достигла критической точки, поэтому союз переработчиков молока был вынужден обратиться к правительству. Причем даже не с просьбой, а с требованием помочь. Если ситуация не изменится, то через день-два отрасль ждет катастрофа. И это при том, что сырья на заводах в избытке. Проблема заключается в высоких энергозатратах и взлетевших ценах на энергию. Добивает сферу и введение ограничений на потребление электричества и газа. Это нарушит технологический процесс и правила хранения готовой продукции. Через несколько дней она просто испортится. Экономия может дорого обойтись не только производителям, но и государству. Первые не смогут продать молоко и молочные продукты, а казна недополучит сотни тысяч, если не миллионы евро от их реализации.