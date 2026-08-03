В Польше закрываются деревообрабатывающие фабрики

Из‑за цен на древесину, дефицита сырья и импорта дешевой мебели из Китая компании сокращают производство и увольняют сотрудников. За последние 5 лет мебельная отрасль потеряла около 30 тысяч сотрудников, деревообработка – еще 16 тысяч. За 2025 год обанкротились более сотни производителей и около 80 мебельных фабрик. Даже в периоды самого высокого спроса предприятия вынуждены останавливать конвейеры из‑за отсутствия заказов. Страна, которая еще недавно была главным экспортером мебели в Европе, стремительно сдает свои позиции.