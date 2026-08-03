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В Польше закрываются деревообрабатывающие фабрики

03 августа 2026 07:50
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Польская деревообрабатывающая и мебельная промышленность теряет темпы развития. В 2026 году объем продаж может упасть на 10 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше закрываются деревообрабатывающие фабрики-2

Из‑за цен на древесину, дефицита сырья и импорта дешевой мебели из Китая компании сокращают производство и увольняют сотрудников. За последние 5 лет мебельная отрасль потеряла около 30 тысяч сотрудников, деревообработка – еще 16 тысяч. За 2025 год обанкротились более сотни производителей и около 80 мебельных фабрик. Даже в периоды самого высокого спроса предприятия вынуждены останавливать конвейеры из‑за отсутствия заказов. Страна, которая еще недавно была главным экспортером мебели в Европе, стремительно сдает свои позиции.

# Новости Польши

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