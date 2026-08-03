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В Греции два вертолета столкнулись при тушении лесного пожара

03 августа 2026 07:31
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Европа продолжает бороться с разрушительными лесными пожарами. Недалеко от Афин произошел трагический инцидент: в воздухе столкнулись два вертолета, которые участвовали в тушении огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Греции два вертолета столкнулись при тушении лесного пожара-2

Один экипаж удалось спасти – пострадавших доставили в больницу. Поиски второго продолжаются, официальной информации об их состоянии пока нет. Тем временем пожары в Греции усиливаются: пламя уничтожило уже более 12 тысяч гектаров леса. Власти эвакуировали жителей нескольких деревень и постояльцев отелей. Распространению огня способствует сильный ветер, который сохраняется в регионе.

# Греция # Новости Греции

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