В Греции два вертолета столкнулись при тушении лесного пожара

Европа продолжает бороться с разрушительными лесными пожарами. Недалеко от Афин произошел трагический инцидент: в воздухе столкнулись два вертолета, которые участвовали в тушении огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один экипаж удалось спасти – пострадавших доставили в больницу. Поиски второго продолжаются, официальной информации об их состоянии пока нет. Тем временем пожары в Греции усиливаются: пламя уничтожило уже более 12 тысяч гектаров леса. Власти эвакуировали жителей нескольких деревень и постояльцев отелей. Распространению огня способствует сильный ветер, который сохраняется в регионе.