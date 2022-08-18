В Польше зафиксировали самую высокую инфляцию за последние 25 лет

Новости Польши. Потребительские настроения поляков, которые несколько месяцев назад и так были не очень радужными, стали еще хуже. Об этом говорится в опубликованном отчете статуправления страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего отбила охоту у поляков что-то покупать высокая инфляция, которая стала самой высокой за 25 лет. Это подтверждают и сухие цифры статистики. Так называемый индекс потребительского доверия, то есть оценка состояния экономики и своего финансового положения, за месяц снизился почти на четыре пункта. Это исторический рекорд. Поляки стали очень переживать за свой бюджет. Среди них стремительно растут пессимистические, если не сказать панические, настроения. Каждый третий боится, что его доходы в ближайшее время могут упасть.

Растет число людей, которые опасаются потерять работу, поэтому тратить деньги на какие-то покупки в такой ситуации у них нет никакого желания. От этого нерадостное настроение и у продавцов. Они стремительно лишаются прибыли. Например, уровень продаж мебели, электроники и бытовой техники за год упал на 7 %. И улучшения ситуации экономисты не обещают, по крайней мере в ближайшее время.