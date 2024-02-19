США могут прекратить помощь Украине, если Трамп победит на выборах

По данным опроса The Washington Post, многих представителей ЕС беспокоит вопрос о том, как сложится судьба помощи Украине со стороны США в случае очередной победы экс-лидера Штатов Дональда Трампа на выборах. Об этом пишет ТАСС.

Власти Евросоюза готовятся к такому сценарию развития событий и обдумывают альтернативу НАТО. Причиной этих обсуждений стали высказывания Трампа об Альянсе и его взаимоотношениях с РФ, которые обеспокоили ЕС. Некоторые из представителей ЕС пытаются наладить связи с приближенными Трампа, осознавая необходимость взаимодействия с ним по вопросам безопасности.